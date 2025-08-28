Lecce, nasce l’Heritage Hub del Salento: il primo in Puglia

LECCE – Un nuovo “crocevia civico” per la cultura e il turismo sostenibile.Da luglio è attivo presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce il primo Heritage Hub del Salento, anche primo in tutta la Puglia: un progetto innovativo che unisce accoglienza turistica, valorizzazione culturale e partecipazione civica.Avviato da poche settimane, sta già riscontrando un crescente interesse da parte di turisti e cittadini.Dal martedì al sabato (10:00–12:00 | 17:00–19:00, con aperture straordinarie fino alle 20:00 il venerdì e il sabato) il pubblico trova un front office professionale, gestito da Pro Loco Lecce APS grazie a un’esperienza biennale di assistenza turistica nel capoluogo.Il servizio offre parcheggio interno gratuito e un’accoglienza unica nel panorama pugliese.Un desk che diventa comunitàL’Heritage Desk, cuore operativo dell’Hub, sarà attivo sperimentalmente fino a dicembre 2025 e offrirà accoglienza, informazioni, prenotazioni e un programma gratuito di eventi culturali, resi possibili dal “Patto di collaborazione” con il Polo biblio-museale di Lecce, diretto da Luigi De Luca.Grazie ai volontari delle associazioni partner, formati per erogare assistenza e suggerire itinerari autentici, l’Hub si propone come alternativa all’overtourism, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale del Salento e promuovendo un turismo accessibile, sostenibile e di qualità.Un ponte con il digitaleIl progetto integra il Portale editoriale finanziato dal PNRR – TOCC, che raccoglie materiali inediti, reportage e docu-video sul patrimonio salentino.La piattaforma consente visite online dimostrative e prenotazioni di tour, diventando il motore digitale di una rete di percorsi culturali e di storytelling dal vivo.Un “crocevia civico” per la culturaCon l’Heritage Hub prende forma un vero e proprio Mapping Relazionale e Territoriale: un calendario di visite, itinerari e percorsi integrati, costruiti insieme agli attori culturali del territorio, per raccontare le identità meno note ma più autentiche della provincia di Lecce.In questo modo l’Heritage Hub diventa un crocevia civico, capace di connettere cittadini, visitatori e operatori culturali, generando nuove opportunità di valorizzazione per il territorio e di crescita condivisa.📍 Heritage Hub del Salento – Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli, Lecce🕙 Orari di apertura: martedì–sabato 10:00–12:00 | 17:00–19:00 (ven–sab fino alle 20:00)🚗 Parcheggio interno gratuito🔗 Info: www.prolocolecce.it/heritage-hub-redirect