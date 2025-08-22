Foggia, panico nel Quartiere Ferrovia: uomo armato di una mazza semina distruzione

Non c’è pace per il Quartiere Ferrovia di Foggia, dove nella serata di ieri un uomo di origine straniera, armato di una grossa mazza di ferro, ha seminato il panico tra le strade del rione.L’uomo, completamente insanguinato, avrebbe colpito diverse auto in sosta, distrutto cassonetti e minacciato i passanti. Solo l’arrivo di numerose pattuglie delle forze dell’ordine ha consentito, non senza difficoltà, di fermarlo e riportare la situazione sotto controllo.L’episodio ha acceso nuovamente la protesta dei residenti, che denunciano da tempo una condizione di degrado e insicurezza quotidiana nel quartiere. In molti parlano di una situazione ormai “fuori controllo”, con cittadini costretti a convivere con paura e disagi.“Non bastano più promesse o rassicurazioni: la misura è colma – spiegano alcuni residenti –. Chiediamo ancora una volta l’intervento dell’esercito, già sollecitato con una petizione sottoscritta da circa tremila persone. Vogliamo solo vivere in sicurezza e dignità”.Secondo i promotori della protesta, le istituzioni avrebbero il dovere di ascoltare la voce dei cittadini: “Non si tratta di procurato allarme, ma di una richiesta concreta e urgente. Le autorità devono intervenire con misure straordinarie per garantire la sicurezza di chi abita e lavora nel quartiere”.Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’identità dell’uomo fermato né sulle sue condizioni. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.