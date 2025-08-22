Taranto, scoperta estetista abusiva durante una notifica giudiziaria: denunciata insieme al compagno

TARANTO - Una normale notifica giudiziaria si è trasformata in un’operazione contro l’abusivismo a Taranto. La Polizia di Stato ha denunciato una giovane estetista di 22 anni, sorpresa a esercitare la professione senza alcuna autorizzazione, e il suo compagno 23enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine si erano recati presso l’abitazione del 23enne per notificargli alcuni atti emessi dal Tribunale. Una volta entrati nell’appartamento, si sono trovati davanti a una scena insolita: una cliente sdraiata su un lettino mentre la 22enne le applicava ciglia finte con una postazione dotata di attrezzature professionali.I poliziotti hanno assistito anche al pagamento della prestazione, pari a 25 euro, e hanno quindi chiesto alla giovane di esibire le autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività.La richiesta ha scatenato la reazione del compagno, che ha tentato di ostacolare i controlli intimando agli agenti di lasciare l’abitazione con toni aggressivi. È stato necessario l’intervento di una pattuglia della Squadra Volante per riportare la calma.Dagli accertamenti è emerso che la 22enne aveva avviato una vera e propria attività estetica abusiva, promuovendo i propri servizi anche tramite una pagina social. L’intera attrezzatura rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.La giovane e il compagno sono stati denunciati in stato di libertà.