Foggia proclama il lutto cittadino per i funerali di Fatimi Hayat, vittima di femminicidio

FOGGIA – La città di Foggia si fermerà il giorno dei funerali di Fatimi Hayat, la 46enne di origine marocchina uccisa la notte del 7 agosto con diverse coltellate nei pressi della sua abitazione dall’ex compagno, Tariq El Mefedel.L’uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, è stato catturato a Roma dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. Al momento dell’arresto indossava ancora gli abiti macchiati di sangue.Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per determinare il numero esatto delle coltellate e ricostruire le modalità del delitto. Secondo le prime ricostruzioni, Fatimi stava tornando dal lavoro quando si è accorta della presenza dell’ex compagno. Ha immediatamente allertato la Polizia, ma all’arrivo degli agenti era già riversa sull’asfalto priva di vita.La donna aveva denunciato l’uomo ed era tutelata dal Codice Rosso, normativa che prevede procedure accelerate per i casi di violenza di genere.L’amministrazione comunale di Foggia ha deciso di proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, invitando l’intera comunità a partecipare ai funerali e a riflettere su una tragedia che riporta con forza l’attenzione sull’emergenza femminicidi in Italia.