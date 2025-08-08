UIL FPL Taranto denuncia: “Speculazione e possibile danno erariale nella gestione del servizio 118”

TARANTO – La UIL FPL di Taranto, insieme alla dirigenza sindacale del 118, ha segnalato alle autorità competenti una situazione che potrebbe configurare un utilizzo improprio di risorse pubbliche e un potenziale danno erariale nella gestione del servizio di emergenza.La comunicazione è stata inviata al Commissario Straordinario della ASL di Taranto, Gregorio Vito Colacicco, e all’amministratore unico di Sanitaservice, Giuseppe Pulito. Secondo il sindacato, nonostante la cronica carenza di personale, i lavoratori interni hanno garantito la copertura delle postazioni vacanti – tra cui quella di Taranto Nord – rispondendo con prontezza e senso di responsabilità.Ciononostante, sarebbe stata comunque mantenuta la chiamata a un’associazione esterna, con relativo compenso, anche quando la presenza del personale interno aveva reso non più necessario l’intervento aggiuntivo.Fedele La Neve, responsabile RSA 118, e Giovanni Maldarizzi, segretario generale UIL FPL Taranto, definiscono la vicenda «un comportamento che solleva gravi interrogativi sulle motivazioni e sui possibili interessi economici legati agli affidamenti esterni». Per il sindacato si tratterebbe di una «speculazione sul servizio pubblico» con possibili ricadute negative per le casse dello Stato.Il coordinatore territoriale UIL, Gennaro Oliva, ha aggiunto: «Non è la prima volta che denunciamo situazioni simili. Lo schema si ripete: si preferisce l’esternalizzazione anche quando il personale interno è disponibile, e questo merita un’indagine accurata per tutelare lavoratori, cittadini e denaro pubblico».La UIL FPL Taranto chiede controlli immediati e approfonditi, riservandosi ulteriori azioni e segnalazioni formali qualora non arrivassero risposte tempestive. «L’affidamento a soggetti esterni in presenza di risorse interne pronte e operative – concludono La Neve e Maldarizzi – è inefficiente e lesivo degli interessi pubblici».Vuoi che ti prepari anche un titolo breve e d’impatto per questa notizia, adatto a un portale d’informazione locale?