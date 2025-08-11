Foggia, via libera a 10,4 milioni per la riqualificazione urbana

FOGGIA – La Giunta regionale della Puglia ha approvato due interventi infrastrutturali dal valore complessivo di 10,4 milioni di euro destinati alla città di Foggia, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione e con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e dei Programmi Operativi Complementari (POC) 2021-2027.

Il primo progetto, da 4,5 milioni di euro, riguarda la riqualificazione della zona pedonale del centro, includendo Corso Vittorio Emanuele II, Via Oberdan, Piazza Battisti e Vico Teatro. L’intervento punta a migliorare l’accessibilità pedonale, le infrastrutture pubbliche e l’attrattività commerciale e turistica dell’area.

Il secondo intervento, per un importo di 5,9 milioni di euro, interessa Viale Michelangelo e Via Fani (“le tre corsie”) con un’opera di riqualificazione e rifunzionalizzazione che prevede anche l’introduzione di elementi di greening urbano, con l’obiettivo di rendere la viabilità più sostenibile e migliorare l’estetica e la qualità ambientale della zona.

«Questi investimenti – hanno dichiarato il presidente Michele Emiliano e il vicepresidente Raffaele Piemontese – sono un ulteriore passo verso una Foggia più moderna e sostenibile, al centro delle politiche di sviluppo regionale e nazionale».

I due progetti si inseriscono in un più ampio piano di interventi che la Regione Puglia sta portando avanti per rafforzare la competitività, la vivibilità e l’inclusione sociale del territorio.