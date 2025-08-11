Orchestra Giovanile della Magna Grecia, successo per il tour tra Italia e Francia

TARANTO – Si è conclusa con grande successo la tournée dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, che dal 6 al 10 agosto ha portato giovani musicisti tra i 14 e i 25 anni a esibirsi in location di prestigio in Italia e in Francia.

«Ho registrato un significativo crescendo – ha dichiarato il Maestro Giuseppe Stillitano, che ha diretto l’ultimo concerto nel Castello di San Ruffino, a Lari – i ragazzi hanno acquisito personalità e consapevolezza. A Firenze, direttori di importanti teatri toscani si sono detti colpiti dalla loro bravura e hanno già manifestato interesse per il prossimo anno».

Il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, ha sottolineato come il progetto sia «una sfida vinta, resa possibile dal sostegno della Regione Puglia e dall’impegno di un gruppo straordinario. Puntare sulla formazione di un’orchestra giovanile sta dando frutti importanti e pone le basi per un’eccellenza del territorio».

Il tour è partito da Pescasseroli, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, per proseguire a Firenze nella Chiesa di Santa Felicita, quindi ad Aix-en-Provence e Beaurecueil, in Provenza, con la conclusione a Lari. In Italia i concerti sono stati diretti dal Maestro Stillitano, in Francia dal Maestro Romano.

Sostenuta da Regione Puglia, Assessorato alla Cultura, “PiiiL Cultura in Puglia” e Comune di Taranto, la tournée ha unito musica, formazione e promozione territoriale, offrendo ai giovani talenti esperienze di alto livello artistico e portando nel mondo il nome della Puglia.