Foggiano, tragedia sulle strade: muore in scooter un uomo di 73 anni

FOGGIA - Ancora sangue sulle strade del Foggiano. Un uomo di 73 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto lungo la provinciale delle Saline, l’arteria che collega Manfredonia a Margherita di Savoia.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter guidato dall’anziano si è scontrato con una Mercedes all’altezza di un incrocio. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista.

Un medico e un’infermiera di Cerignola, che stavano rientrando a casa dopo il turno in ospedale, si sono fermati per prestare soccorso e hanno tentato disperatamente di rianimare la vittima. Ogni tentativo si è rivelato inutile: anche l’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto che constatare il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

