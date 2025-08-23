Foggiano, tragedia sulle strade: muore in scooter un uomo di 73 anni

FOGGIA - Ancora sangue sulle strade del Foggiano. Un uomo diha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto lungo la, l’arteria che collega

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter guidato dall’anziano si è scontrato con una Mercedes all’altezza di un incrocio. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista.

Un medico e un’infermiera di Cerignola, che stavano rientrando a casa dopo il turno in ospedale, si sono fermati per prestare soccorso e hanno tentato disperatamente di rianimare la vittima. Ogni tentativo si è rivelato inutile: anche l’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto che constatare il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine.