Bari, maxi sequestro di animali esotici nella villa di un boss: oltre cento esemplari detenuti illegalmente

BARI - Maxi operazione dei Carabinieri a Bari, dove una perquisizione nell’abitazione di un noto boss della criminalità locale ha portato alla scoperta di un vero e proprio. All’interno della villa sono stati trovati, tutti detenuti senza alcuna autorizzazione.

Il sequestro ha riguardato in particolare più di cinquanta tartarughe di terra e di mare, nonché cinquanta testuggini appartenenti a una specie protetta, la cui detenzione è vietata dalla normativa internazionale. I militari hanno inoltre recuperato due esemplari di pappagalli rari, tra i più ricercati sul mercato nero, spesso venduti a cifre altissime.

Secondo gli investigatori, il fenomeno degli “zoo privati” allestiti nelle abitazioni di alcuni capi clan non è nuovo: si tratta di una pratica diffusa nei contesti criminali come forma di ostentazione di potere e ricchezza, con animali rari utilizzati come status symbol al pari di auto di lusso e ville faraoniche.

Tutti gli esemplari sequestrati sono stati affidati alle cure dei veterinari specializzati e saranno trasferiti in centri autorizzati per il recupero della fauna. Il boss è ora indagato per detenzione illegale di specie protette e violazione delle normative sul traffico di animali esotici.