Forza Italia Puglia attacca Decaro: “Candidato prima da Conte e ora anche da Renzi, ma che ne pensa sull’ex Ilva?”

BARI - I consiglieri regionali di Forza Italia in Puglia, insieme ai parlamentari azzurri, hanno diffuso una nota polemica nei confronti di Antonio Decaro. “Decaro candidato prima da Conte e ora anche da Renzi – si legge –. A parte l’accordo nel ‘far fuori’ politicamente Emiliano e i suoi uomini, resta il dubbio su quale sia la sua posizione sull’ex Ilva, visto che i protagonisti di questo ‘trio’ hanno idee diametralmente opposte”.

Il gruppo di Forza Italia sottolinea come per Decaro, tra presentazioni di libri e selfie a ogni evento, sembri prevalere più l’interesse per la gestione del potere che una posizione chiara e coerente sulle questioni cruciali per la Puglia, in particolare sulla delicata vertenza dell’ex Ilva.

La nota mette dunque in evidenza le contraddizioni e le ambiguità politiche intorno alla candidatura di Decaro, chiedendo chiarezza su temi fondamentali per il territorio pugliese.