Juventus vince 2-1 contro il Borussia Dortmund: doppietta di Cambiaso chiude il ritiro estivo

Juventus fb

DORTMUND - La Juventus chiude il ritiro in Germania con una vittoria convincente contro il Borussia Dortmund: al Signal Iduna Park finisce 2-1 grazie alla doppietta di Cambiaso. Il laterale bianconero si è rivelato decisivo, segnando un gol per tempo e mostrando grande freschezza e determinazione. Nel finale, Beier accorcia le distanze per i padroni di casa, ma ormai il risultato è ormai consolidato a favore della Juventus.

Il tecnico Tudor può sorridere per i segnali positivi emersi dalla partita, in particolare per il ritorno in campo di Bremer, che ha messo altri 45 minuti nelle gambe dopo il lungo stop dovuto all’infortunio. La squadra appare in crescita e pronta ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.

Dopo il rientro a Torino, i bianconeri si prepareranno per l’esordio in campionato previsto il 24 agosto contro il Parma. Nel frattempo, sono in programma due test importanti: il 13 agosto allo Stadium contro la Next Gen e il 16 agosto a Bergamo contro l’Atalanta, ulteriori occasioni per valutare lo stato di forma della squadra e affinare la preparazione.