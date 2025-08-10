Bimbo di 5 anni grave dopo incidente: auto finisce nel fiume Sile a Jesolo, salvato dai sommozzatori

JESOLO - Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova dopo un drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Jesolo, lungo via Piave nel centro del paese. L’auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori è finita nel fiume Sile, probabilmente a causa della perdita di controllo da parte del conducente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è uscita dalla carreggiata ed è precipitata nelle acque del fiume. I genitori sono riusciti a mettersi in salvo e a chiamare immediatamente i soccorsi, mentre il loro bambino è rimasto intrappolato all’interno del veicolo, seduto sul seggiolino e trattenuto dalle cinture di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con una squadra di sommozzatori che hanno recuperato il piccolo da una profondità di circa sette metri. Le operazioni di salvataggio sono state complesse, data la difficoltà di intervenire in acqua e l’urgenza di estrarre il bambino il prima possibile.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. I medici hanno riservato la prognosi, ma stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare la situazione.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per capire le cause precise dell’incidente. Le prime ipotesi indicano una possibile perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, ma sarà necessario un approfondimento per chiarire la dinamica esatta.