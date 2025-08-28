Francavilla Fontana: giovane denuncia violenza sessuale durante una festa in campagna

FRANCAVILLA FONTANA – Una giovane donna di 22 anni ha denunciato di essere stata molestata da un uomo appena conosciuto durante una festa in campagna a Francavilla Fontana.Secondo quanto raccontato dalla vittima agli investigatori della Squadra Mobile di Taranto, l’uomo l’avrebbe attirata in un casolare abbandonato, tentando di costringerla a un rapporto sessuale. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a fuggire e, accompagnata da alcuni amici, ha raggiunto prima l’ospedale di Grottaglie e successivamente il presidio del Santissima Annunziata per le cure del caso.Il personale medico, recependo la gravità della situazione, ha subito attivato il “Codice Rosso”, che ha portato all’immediato interessamento della Procura di Taranto e della Questura.Le indagini sono ora in corso per identificare il responsabile. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.