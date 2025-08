Francavilla Fontana, il cartellone di eventi estivi

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Dopo le ricche anteprime dei mesi di giugno e luglio con il drum festival, la Cavalleria Rusticana, Cibaria, la rassegna teatrale Fabula e il concerto di Raphael Gualazzi, si preannunciano un agosto ed un settembre ricchi di appuntamenti a Francavilla Fontana con il Cartellone a cura dell’Amministrazione Comunale. - Dopo le ricche anteprime dei mesi di giugno e luglio con il drum festival, la Cavalleria Rusticana, Cibaria, la rassegna teatrale Fabula e il concerto di Raphael Gualazzi, si preannunciano un agosto ed un settembre ricchi di appuntamenti a Francavilla Fontana con il Cartellone a cura dell’Amministrazione Comunale.





"Con questo cartellone – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo voluto consolidare alcuni appuntamenti ormai divenuti caratterizzanti dell’offerta culturale cittadina come avvenuto con successo con Francavilla è jazz. Vi aspettiamo per vivere insieme momenti di spettacolo, ma anche occasioni per trascorrere del tempo in compagnia ammirando la bellezza del nostro patrimonio storico-architettonico".





Da lunedì 4 agosto tornerà la notte delle band con quattro serate omaggio dedicate rispettivamente a Mina (lunedì 4 agosto in via Roma), Cesare Cremonini (domenica 17 agosto in via Regina Elena), Luciano Ligabue (martedì 19 agosto in Corso Umberto I) e Adriano Celentano (martedì 2 settembre in Piazza Umberto I). Martedì 5 agosto in Piazza Giovanni XXIII appuntamento con il recital lirico sinfonico della Filarmonìa Orchestra diretta da Margherita Apruzzi, mentre mercoledì 6, martedì 12 e lunedì 18 agosto tornerà il cinema sotto le stelle con le proiezioni dei film "10 giorni con i suoi", "Buffalo Kids" e "Berlinguer – la grande ambizione". Giovedì 7 agosto l’anfiteatro della Villa Comunale accoglierà lo spettacolo Cumma Furmiculecchia dell’Associazione Insieme per la Solidarietà Francavillese, mentre martedì 19 agosto nel cortile della Scuola Bilotta si rinnoverà l’appuntamento con la Festa dell’Emigrante.





Da sabato 23 a martedì 26 agosto tornerà la rassegna Q-Cine, il format che unisce il cinema ed il buon cibo con ospiti d’eccezione e proiezioni cinematografiche. Giovedì 28 agosto in Piazza Giovanni XXIII sarà di scena l’irresistibile comicità di Toti e Tata.





Venerdì 29 agosto in Piazza Umberto I appuntamento con il Memorial Francesco Birtolo. In contemporanea a Castello Imperiali si aprirà il Festival di Musica da Camera che proseguirà sabato 9 e giovedì 21 settembre. Sabato 30 agosto Piazza Giovanni XXIII si trasformerà in un’enorme scacchiera per la notte degli scacchi viventi. Da giovedì 28 agosto spazio alla filosofia con la rassegna filosofico-letteraria "A libro aperto" a cura di Chiara Pozzessere con ospiti Francesco Fistetti, Giacomo Pisani, Ferdinando Spina, Antonio Bonatesta, Fabio Ciracì, Giuseppe Patisso, Francesco Mandoi, Vincenzo Sparviero e Nando Benigno.





Lunedì 1 settembre in Villa Comunale convivialità e divertimento saranno di casa in occasione della cena in bianco. Martedì 2 settembre in via Roma e Viale Lilla lo shopping incontrerà la musica con l’iniziativa saldi di note a cura del DUC. Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre in Piazza Giovanni XXIII arriverà la dodicesima edizione di Francavilla è Jazz con grandi nomi della musica internazionale.





Giovedì 11 settembre saranno in scena a Castello Imperiali le più belle melodie sotto le stelle a cura dell’Associazione Musicantando, mentre da venerdì 12 a lunedì 15 settembre Francavilla Fontana si vestirà a festa per omaggiare la Madonna della Fontana. Sabato 20 e domenica 21 settembre il centro storico farà da sfondo alla notte dei briganti. Domenica 21 settembre è in programma la settima edizione dell'imperial Run. Chiuderà il cartellone l’evento dedicato alle botteghe storiche “Francavilla ieri, oggi e domani” a cura del DUC.





La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.