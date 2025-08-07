Gallipoli: il 9 agosto una grande notte di musica elettronica con Chemical Brothers, Indira Paganotto, Sam Paganini, il Technobus, Interactive Noise, Skizzo, Populous, Mundial e tanti altri al Raffo Parco Gondar



GALLIPOLI (LE) - Dopo il soldout del 2014, sabato 9 agosto il duo britannico più celebre del mondo è pronto a ritornare a Gallipoli per trasformare il Raffo Parco Gondar in una discoteca labirinto invasa da un ritmo ipnotico, con uno strepitoso djset per un evento unico! I Chemical Brothers sono pionieri del big beat, protagonisti assoluti della scena elettronica dagli anni 90 in poi, remixers sopraffini, e soprattutto inventori del dj set che, scandito da luci e visuals strabilianti, è diventato un vero e proprio trascinante show da grande pubblico. - Dopo il soldout del 2014, sabato 9 agosto il duo britannico più celebre del mondo è pronto a ritornare a Gallipoli per trasformare il Raffo Parco Gondar in una discoteca labirinto invasa da un ritmo ipnotico, con uno strepitoso djset per un evento unico! I Chemical Brothers sono pionieri del big beat, protagonisti assoluti della scena elettronica dagli anni 90 in poi, remixers sopraffini, e soprattutto inventori del dj set che, scandito da luci e visuals strabilianti, è diventato un vero e proprio trascinante show da grande pubblico.





Oltre ai Chemical Brothers, sarà il sound visionario della producer spagnola Indira Paganotto a incantare la foresta elettronica del Jägermeister Pineta Stage! Indira Paganotto è una delle figure più importanti nel panorama musicale spagnolo. I suoi set sono pieni di energia e di una danza irresistibile. Suo l’ultimo remix di Nonostante tutto, brano di Cesare Cremonini ed Elisa, celebri le collaborazioni con Depeche Mode, Joseph Capriati, Nina Kraviz, Marco Carola, Charlotte de Witte, Chris Liebing tra gli altri grandi nomi.





Oltre ai due carismatici headliner di Echoes Music & Art Festival 2025, ecco la lineup completa dell’evento più magico dell’estate: Sam Paganini, che dai club leggendari come il Berghain di Berlino e il Fabric di Londra, ai grandi festival come Awakenings e Tomorrowland sa come creare un’atmosfera unica: ogni set è un viaggio, un’esplosione di energia che ti cattura e ti porta lontano.





Interactive Noise: producer messicano tra i pionieri della trance progressive





Skizzo: producer pugliese dalle sonorità techno esportate nei più importanti club internazionali





Populous: Producer, deejay, autore di colonne sonore, sound designer per web, musei e sfilate di moda. Da diversi anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo





Føbia: il producer pugliese che nel mondo del clubbing spazia da uno stile più duro a uno più melodico





Dario Rossi: è uno dei technodrummer più conosciuti al mondo per l'originalità e l'unicità delle sue performance in strada. La sua musica, e soprattutto il suo particolare modo di produrla, rappresenta un unicum nel settore della musica elettronica





Mundial: il trio salentino formato da Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco dà vita a un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nonni e le inserisce in un contesto sperimentale, fondato su un sound creato partendo dai campionamenti dei suoni del paesaggio pugliese, editati e trasformati in pattern ritmici





The Clan: duo di DJ e produttori pugliesi. Il loro suono fonde techno di punta, trance e hard techno, creando un'esperienza sonora intensa e coinvolgente. Dopo aver debuttato con l'EP Spaceman, diventano DJ resident al Parco Gondar di Gallipoli (LE), condividendo il palco con artisti come Carl Cox, Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano e Chris Liebing, Luca Agnelli, Ellen Allien e Stella Bossi.





Davide Giannelli





E dopo il successo dello scorso anno, ritorna il palco mobile più hard d’Italia, il Technobus: molto più di un semplice bus: è una discoteca viaggiante con un impianto audio potentissimo, luci stroboscopiche e un’atmosfera unica! Preparati a vivere l’energia della musica Industrial, HardTechno e HardPsy mentre ti scateni su ruote





Echoes Music & Art Festival è un festival in cui elettronica e arte si fondono in uno spettacolo unico. "Echoes" significa "echi" e richiama la risonanza del suono nello spazio e nel tempo, evocando il leggendario brano dei Pink Floyd. Un'esperienza immersiva che fonde musica, arte e performance in un'unica dimensione sensoriale: il festival celebra la connessione tra le persone, la musica e l’arte, creando un'atmosfera di interazione e condivisione.





Prevendite online su Vivaticket e tutti i principali canali di vendita. A questo link tutte le tipologie di biglietto disponibili: