Gallipoli, incendio distrugge una Mercedes in pieno centro: indagano i Carabinieri

GALLIPOLI - Momenti di paura nella notte a Gallipoli, dove un incendio ha completamente distrutto una Mercedes parcheggiata in pieno centro abitato. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3:30 del mattino di giovedì 21 agosto, attirando l’attenzione dei residenti che hanno subito allertato i soccorsi.Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che è riuscita a domare l’incendio e a impedire che le fiamme si propagassero ad altre auto in sosta nelle vicinanze, evitando conseguenze ben più gravi per la pubblica e privata incolumità.Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallipoli, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento l’origine del rogo resta in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi.La Mercedes è andata distrutta, ma fortunatamente non si registrano feriti grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.