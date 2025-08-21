Puglia, Ferrovie del Sud Est: treni e bus straordinari per La Notte della Taranta

LECCE – Anche quest’anno Ferrovie del Sud Est rinnova la collaborazione con La Notte della Taranta, diventando vettore ufficiale di uno degli eventi musicali più attesi a livello internazionale e locale.Per il Concertone finale, in programma sabato 23 agosto a Melpignano (Lecce), saranno disponibili oltre 10mila posti su treni e bus per raggiungere comodamente la location dell’evento, grazie alla collaborazione con la Regione Puglia.Saranno 46 le corse straordinarie in bus, più veloci e senza cambi, in partenza da Parabita, Collepasso, Otranto, Poggiardo e Tricase, per un totale di 4.500 posti disponibili.L’offerta ferroviaria sarà potenziata con 18 treni straordinari diretti sulla linea Lecce – Melpignano – Maglie, dalle 17.30 alle 5.00 del mattino successivo, per circa 5.000 viaggiatori attesi. Inoltre, sono previsti 14 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli – Zollino – Melpignano – Maglie, dalle 18.00 alle 4.30, con circa 3.000 posti disponibili.Il personale di assistenza sarà presente nelle principali stazioni di partenza e a Melpignano per fornire supporto e informazioni ai viaggiatori.Per maggiori dettagli sugli orari e l’acquisto dei biglietti è possibile consultare i siti www.fseonline.it e trenitalia.com. Si consiglia di acquistare i titoli di viaggio in anticipo per facilitare l’accesso ai mezzi e velocizzare le operazioni di imbarco.