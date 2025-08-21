Bari: al PalaBarTino il live set de I Dissidenti





BARI - Venerdì 29 agosto, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il concerto live de I Dissidenti, country punk band composta da Claudio De Pascale a voce e chitarra acustica, Lorenzo Melchiorre a chitarre e cori, Mimmo Scialpi alla batteria, Ezio Di Ieso a piano e synth, Ago Scaranello a basso e cori.

I Dissidenti sono un ensemble che prende le mosse dalla tradizione cantautorale italiana per contaminarla con la musica country classica, quella tipica del Centro-Sud degli Stati Uniti, dal mitico Hank Williams (e la sua poetica “Outlaw”) al grande Johnny Cash, sempre strizzando l’occhio al folk-rock, da Bob Dylan agli Eagles, per poi spingersi verso lo stile dei nuovi musicisti di quei generi, sconfinando in ritmiche veloci e battenti che lasciano pensare al punk, e in particolare ai Clash.

In molti loro brani, e in generale nella vocalità, non manca una forte impronta blues. Frequenti sono inoltre i rimandi al Messico, con tutte le sue suggestioni, ma in generale la contaminazione è l’essenza di questo progetto, ritrovando nel sound anche alcuni riferimenti al dark-blues, alla psichedelia e alle ritmiche latine. Le atmosfere dei loro brani evocano scenari gitani, desertici, urbani e malinconici, con un forte senso narrativo. Gli Stati Uniti sono la grande ispirazione di questo gruppo, ma la voglia di miscelare, guardare alla musica del mondo e i testi in italiano rivelano il dna europeo della band.

I Dissidenti, il cui stile è un vero e proprio viaggio musicale che parte dai grandi cantautori italiani e arriva alle sonorità americane e a influenze globali, hanno pubblicato il loro primo album omonimo nel 2018 e sono attualmente al lavoro sul secondo, che preannuncia nuove contaminazioni e una maturazione stilistica.

Nella loro performance la band non si limiterà a suonare, ma costruirà veri e propri paesaggi sonori, con un’esibizione dal vivo coinvolgente e teatrale, arrangiamenti dinamici e una forte presenza scenica, proponendo testi intensi e poetici e richiami a cantautori come Edoardo Bennato e Francesco De Gregori.



