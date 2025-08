Gallipoli, Stella Bossi accende il dancefloor: il 2 agosto al Raffo Parco Gondar l’iconica producer techno

GALLIPOLI – La techno travolgente e lo stile inconfondibile di Stella Bossi arrivano in Puglia per un evento imperdibile. Venerdì 2 agosto, la producer italo-tedesca tra le più amate della nuova generazione techno sarà protagonista al Raffo Parco Gondar di Gallipoli, in una serata destinata a far vibrare il Salento.Carismatica, creativa ed esplosiva, Stella Bossi ha conquistato la scena internazionale con il suo sound a bpm serrati e un linguaggio visivo unico, che mescola performance e ironia nei luoghi più impensati di Berlino. Il suo arrivo al Parco Gondar promette di essere un’esplosione di energia pura, in una notte che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati di musica elettronica.Parco Gondar: un’esperienza oltre il concertoNon solo musica: il Raffo Parco Gondar si conferma anche quest’anno come una cittadella dell’esperienza a 360°. Oltre ai live, l’area offre spazi dedicati a arte, teatro, cultura, sociale, sport, con numerose attività collaterali. Tattoo e piercing, barbershop, makeup corner, street food, area relax con yoga e massaggi: ogni angolo del Parco è pensato per coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista di un percorso immersivo, ricco di emozioni e ricordi.Continuano anche le collaborazioni con importanti brand, che animeranno il villaggio con iniziative esclusive in una cornice verde e sostenibile, per un festival che punta a valorizzare non solo la musica ma anche l’esperienza collettiva.Tutte le info sull’eventoMain Partner: Regione PugliaTitle Sponsor: RaffoSponsor ufficiali: Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, TailoorTravel Partner: BusForFun – per raggiungere tutti gli eventi in modo comodo e sostenibile🎫 Biglietti disponibili su Vivaticket👕 In vendita anche le Fan T-Shirt ufficiali del Parco Gondar📞 Per informazioni: +39 327 8215783🌐 www.raffoparcogondar.com 📲 Instagram: @parcogondar_gallipoli 📘 Facebook: Parco Gondar