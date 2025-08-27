Giallo a Bitonto: uomo di 53 anni trovato morto in contrada Cagnano

BITONTO – È giallo nelle campagne di Bitonto, dove nel primo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 53 anni, Arcangelo Barbone. A destare sospetti negli inquirenti è una profonda ferita alla testa.

Barbone, contadino originario di Bitonto, risiedeva da diversi anni a Modugno. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato di Bitonto, la polizia scientifica e il magistrato di turno.

Non lontano dal corpo è stata trovata la bicicletta elettrica che l’uomo utilizzava per gli spostamenti quotidiani. La pista più accreditata al momento è quella dell’omicidio, anche se saranno necessarie le risultanze dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e individuare eventuali responsabilità.