Miss Universe Italy 2025: ecco le 21 finaliste che si contenderanno la corona a Villa Cafiero

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – È tutto pronto per la finale nazionale di, il prestigioso concorso di bellezza che domenicaincoronerà la nuova reginetta destinata a rappresentare l’Italia alla finale mondiale di, in programma a novembre in Tailandia.

Lo scenario scelto per l’evento è la splendida Villa Cafiero, che accoglierà le 21 concorrenti selezionate dopo un lungo percorso che ha visto sfidarsi 60 aspiranti miss provenienti da tutta la penisola.

Le 21 finaliste

Le candidate che si giocheranno la fascia, la corona e il titolo di Miss Universe Italy 2025 sono Clarissa Migliaccio, Serena Sestini, Catalina Jacob, Angelica Pedaci, Salomè Rosario, Andrea Zanettin, Stefania Sorrentino, Faddya Troisi, Giada Folcia, Eleonora Terrazzino, Serena Caredda, Emma Veritti, Rayssa Perano, Silvia Possidente, Lucilla Nori, Sofia Della Valle, Yasmine Sekrouf, Rebecca Tulino, Martina Bevilacqua, Daphne Lecca e Anna Forlin.

Il percorso verso la finale

Il format, in linea con lo standard internazionale del concorso, ha previsto diverse prove preliminari come l’Evening Gown Competition, elegante défilé in abito da sera, la Swimsuit Competition, frizzante sfilata in costume da bagno, e la Interview/Preliminary Competition, il colloquio delle concorrenti con la giuria.

Le finaliste, insieme allo staff, sono ospiti presso il Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola, quartier generale della manifestazione, che per l’edizione 2025 può contare anche sul sostegno del brand Divella, ambasciatore del Made in Puglia nel mondo.

Lo show finale

La serata conclusiva sarà condotta da Samuel Peron, volto noto di Ballando con le Stelle, e impreziosita dalle performance musicali di Silvia Mezzanotte e della soprano internazionale Carly Paoli, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”.

A decretare la vincitrice sarà una giuria composta da figure di spicco della moda e dello spettacolo come Virginia Stablum (Miss Universe Italy 2022), Viviana Vizzini (Miss Universe Italy 2020), la modella e influencer Alba Vejseli, lo stilista Erasmo Fiorentino e Pablo, art director di Gil Cagnè.

Con fascino, talento e determinazione, una sola delle 21 finaliste conquisterà la corona e avrà l’onore di rappresentare l’Italia sul palcoscenico mondiale del Miss Universe 2025.