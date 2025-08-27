Lecce-Milan: cresce l’attesa per la sfida di venerdì
LECCE - Il calcio italiano si prepara a uno degli appuntamenti più interessanti della seconda giornata di Serie A. Venerdì 29 agosto alle ore 20:45, lo stadio Via del Mare di Lecce ospiterà la sfida tra i giallorossi e il Milan.
Come arrivano le due squadre alla sfida
Il Lecce ha iniziato la stagione con un pareggio a reti bianche contro il Genoa a Marassi. I salentini di mister Di Francesco hanno mostrato solidità difensiva ma hanno faticato a trovare la via del gol, confermando alcune difficoltà offensive già emerse nella preparazione estiva. La perdita di Krstovic, ceduto durante il mercato, si è fatta sentire e ora la squadra pugliese dovrà affidarsi a nuovi interpreti come il giovane Camarda per cercare di impensierire la difesa avversaria. E chissà che il centravanti non possa regalarsi una notte da sogno proprio venerdì, contro la squadra proprietaria del suo cartellino e nella quale è cresciuto.
Dall'altra parte, il Milan ha vissuto un esordio amaro a San Siro. I rossoneri hanno subito una sorprendente sconfitta per 2-1 contro la Cremonese, risultato che ha fatto scattare i primi campanelli d'allarme per Max Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo. La squadra ha mostrato fragilità difensive e poca incisività in attacco, con il nuovo acquisto Luka Modric ancora alla ricerca della migliore condizione fisica.
L'entusiasmo dei tifosi e le probabili formazioni
L'attesa per questo match cresce di ora in ora tra i supporters pugliesi, che vedono in questa partita un'occasione ghiotta per fare punti contro una big in difficoltà. Per i tifosi del Milan, invece, rappresenta il primo vero test in trasferta della stagione 2025-26.
Per quanto riguarda le probabili formazioni, Di Francesco dovrebbe confermare il 4-3-3 con Falcone tra i pali e una difesa imperniata su Gaspar e Tiago Gabriel. In attacco, spazio probabilmente a Morente, Camarda e Banda, con il tecnico che conta sulla velocità sulle fasce per mettere in difficoltà i rossoneri.
Allegri, invece, potrebbe optare per un cambio modulo passando al 4-3-3, con Maignan confermato in porta e una linea difensiva che vedrà Tomori e Gabbia al centro. A centrocampo, Loftus-Cheek e Fofana dovrebbero supportare la regia, mentre in attacco Pulisic e Gimenez saranno i principali terminali offensivi.
Dove vedere la partita
La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport alle ore 20:45, con ampio pre e post partita. Lecce-Milan si preannuncia come una partita aperta, dove entrambe le squadre hanno tutto da dimostrare dopo la prima giornata. I giallorossi vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare la prima vittoria stagionale, mentre il Milan deve assolutamente reagire per non compromettere fin da subito le proprie ambizioni. La sfida del Via del Mare potrebbe già dire molto sulle prospettive stagionali di entrambe le formazioni, ognuna con i propri obiettivi.