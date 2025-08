Giubileo dei Giovani: al via il maxi raduno a Tor Vergata, attesi oltre 1,5 milioni di pellegrini

ROMA - È iniziato ufficialmente questa mattina il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, nella periferia est di Roma. Migliaia di pellegrini stanno affollando la grande spianata che, come nel 2000, si trasforma ancora una volta nel cuore pulsante della fede giovanile. Le stime parlano di oltre 1 milione e mezzo di partecipanti provenienti da 146 Paesi del mondo, un evento globale che riunisce le nuove generazioni sotto il segno della spiritualità e del dialogo.L’attesa per Papa Leone XIVIl momento più atteso sarà l’arrivo, previsto per le 20:30, di Papa Leone XIV in elicottero. Il Pontefice atterrerà nei pressi dell’area raduno per poi attraversare la folla a bordo della papamobile, accolto da un bagno di folla. A seguire, guiderà la veglia di preghiera, il momento spirituale centrale dell’intera giornata.Una macchina organizzativa imponenteL’accoglienza dei pellegrini è stata organizzata nei minimi dettagli: oltre 270 parrocchie, 400 strutture scolastiche, centri della Protezione Civile e palazzetti dello sport sono stati messi a disposizione per ospitare i giovani. Un dispiegamento senza precedenti, che ha mobilitato volontari, forze dell’ordine e personale sanitario per garantire ordine, sicurezza e assistenza continua.Tor Vergata, 25 anni dopoIl ritorno a Tor Vergata ha un forte valore simbolico: è qui che 25 anni fa, durante il Giubileo del 2000, Papa Giovanni Paolo II incontrò i giovani del mondo in uno dei raduni più memorabili della storia della Chiesa contemporanea. Oggi, quelle emozioni sembrano riemergere con la stessa forza.Il saluto della Premier MeloniAnche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rivolgere un messaggio ai partecipanti, ricordando proprio quell’indimenticabile notte del 2000:“In quella notte di preghiera e di fede e di amore e di grande emozione, milioni di sentinelle del mattino hanno accompagnato l’alba del nuovo millennio. Hanno fatto sentire a Roma un chiasso che Roma non ha più dimenticato. Cari ragazzi, è arrivato il momento di fare risentire a Roma quel chiasso”.L’appuntamento di Tor Vergata si inserisce nel ricco calendario del Giubileo 2025, con eventi e incontri che proseguiranno nei prossimi mesi in tutta Italia e nel mondo. Per i giovani accorsi oggi, è più di un evento religioso: è un’occasione di incontro, riflessione e speranza in un mondo che ha sete di pace, unità e futuro.