Puglia, Forza Italia si riorganizza a Triggiano: nuovo direttivo e piano d’azione sul territorio

TRIGGIANO – Forza Italia si ricostituisce a Triggiano con un nuovo e ampio gruppo dirigente. A darne l’annuncio è il deputato Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia e Commissario del partito nel comune barese, che ha sottolineato il raggiungimento di un «traguardo importante» nel processo di rilancio della presenza azzurra sul territorio.«Quando, alcuni mesi fa, il Segretario Regionale, On. Mauro D’Attis, mi ha affidato l’incarico di Commissario di Forza Italia a Triggiano – ha dichiarato Bellomo – ho assunto con grande senso di responsabilità il compito di ricostruire e rilanciare il nostro partito sul territorio. Oggi possiamo dire di aver centrato un obiettivo importante, grazie alla nascita di un nuovo gruppo dirigente rappresentativo di competenze, energie e sensibilità diverse».Il nuovo direttivo di Forza Italia Triggiano risulta composto da: Pietro Ottolino (nominato vice-commissario), Massimo Ottolino, Mario Di Venere, Roberto Ventrella, Vito De Bellis, Vito Carbonara, Donato Terzulli, Antonio Di Giulio, Francesco De Santis, Francesco Lorusso, Claudio Tarantino, Rosella Ferrara, Vanessa Campobasso, Lucia Angelini, Orazio Fanizza, Filippo Di Vittorio, Francesco Mariani, Luigi Ottolino e Michelangelo Losapio.Bellomo ha inoltre annunciato che «nei prossimi giorni il direttivo avvierà un’organizzazione capillare con la definizione di deleghe e compiti specifici», in modo da valorizzare il ruolo di ogni componente e rafforzare il legame tra il partito e i cittadini di Triggiano.Un’operazione di radicamento che si inserisce nel quadro più ampio della riorganizzazione di Forza Italia in Puglia, in sinergia con la segreteria provinciale guidata da Giuseppe Gallo e la leadership regionale di Mauro D’Attis.«Ringrazio il Segretario Regionale per la fiducia accordata – ha concluso Bellomo – e tutti coloro che, con spirito costruttivo, hanno reso possibile questo risultato.»