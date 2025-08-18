Giulia Fortunato conquista la fascia “Gerry Moda” nella terza tappa di Miss Summer Salento 2025

CASALABATE - Grande successo per la terza tappa di, andata in scena il 13 agosto sul lungomare di, con il patrocinio del Comune di Squinzano. L’evento, ideato e organizzato da, ha richiamato un folto pubblico che ha vissuto una serata all’insegna di moda, spettacolo ed emozioni, confermando il concorso come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.

La protagonista assoluta è stata Giulia Fortunato, originaria di Squinzano, che ha conquistato la fascia Miss Summer Salento 2025 “Gerry Moda”, distinguendosi per eleganza, carisma e personalità. Il suo talento ha messo d’accordo la giuria, che le ha attribuito il riconoscimento più ambito della serata.

Accanto a lei, Alessia Ligato si è aggiudicata la fascia speciale “Art Photography 2025”, consegnata dal fotografo Giuseppe Bello Roma, autore degli scatti ufficiali e nome noto per le sue collaborazioni con artisti pugliesi e nazionali.

La serata, condotta dall’assessora Valentina Casilli, ha alternato sfilate, spettacolo e performance artistiche, mantenendo sempre alta l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico.

La giuria, composta da personalità di spicco come Salvatore Vedruccio, Alessia Lionetti (Comune di Squinzano), Marco Pagano (graduato dell’esercito), Germano De Nigris e Adelaide De Filippo, ha premiato anche altre concorrenti:

Elisea De Tommaso ed Eleonora Pulli , qualificate direttamente alla Finale di Miss Summer Salento 2025;

ed , qualificate direttamente alla Finale di Miss Summer Salento 2025; Rebecca Palumbo, Anastasia De Pascalis, Asia Altavilla e Gaia De Toma (in rappresentanza dello sponsor “Gerry Moda”), che hanno ottenuto l’accesso alla Semifinale.

A rendere la serata ancora più suggestiva ci hanno pensato le esibizioni della scuola di danza “Cuori Danzanti”, diretta dalla maestra Simona De Giuseppe, che hanno incantato la platea con coreografie raffinate e danze orientali.

Casalabate, con il suo lungomare suggestivo tra dune, torri e pini, ha offerto una cornice perfetta per un evento che unisce bellezza, arte e cultura, consolidando Miss Summer Salento come uno dei punti di riferimento dell’estate pugliese.