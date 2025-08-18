Lutto ad Antenna Sud: addio a Francesco Saccente, tecnico e amico indimenticabile

BARI - Un dolore profondo attraversa in queste ore la grande famiglia di. È venuto a mancare improvvisamente, collega stimato e amico prezioso, da anni punto di riferimento come operatore esperto e professionista di eccezionale valore.

Dietro ogni immagine e ogni racconto andato in onda c’era anche la sua mano attenta, il suo sguardo discreto e la sua capacità di trasformare una semplice inquadratura in emozione. Francesco non era soltanto un tecnico, ma una presenza luminosa, capace con passione e dedizione di dare vita a storie e volti che ogni giorno entravano nelle case dei telespettatori.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Restano però vivi la gratitudine, l’affetto e il ricordo di chi con generosità e professionalità ha saputo fare del proprio lavoro un’arte silenziosa.

“Ci mancherai ogni giorno”, è il messaggio che tutta la redazione rivolge a Francesco. L’editore Domenico Distante e l’intero gruppo di Antenna Sud si stringono con commozione alla famiglia, uniti in questo momento di dolore.

Anche il mondo del calcio ha voluto esprimere la propria vicinanza. In una nota ufficiale la SSC Bari scrive: “Il presidente Luigi De Laurentiis, l’Area Comunicazione e tutta la SSC Bari si stringono attorno alla famiglia di Francesco Saccente, per la sua improvvisa scomparsa. Francesco in questi anni, con la squadra di Antenna Sud e del Gruppo Distante, ha seguito sin dalla Serie D tutti i ritiri precampionato, le gare casalinghe e quelle in trasferta dei biancorossi. Lo ricorderemo sempre per la sua grande professionalità, ma soprattutto per le sue doti umane e la capacità di donare con semplicità un sorriso a tutti i colleghi e a tutte le colleghe. Alla sua famiglia e a tutta la redazione di Antenna Sud giunga l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso”.