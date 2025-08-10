Grande successo per il primo evento Retake a Triggiano: raccolti oltre 12.000 mozziconi e decine di sacchi di rifiuti

TRIGGIANO - Un’onda di partecipazione e impegno civico ha caratterizzato il primo evento Retake a Triggiano, che ha coinvolto circa 60 volontari tra cittadini, bambini e rappresentanti delle istituzioni locali, tutti uniti per una missione condivisa: restituire bellezza e vivibilità a uno degli spazi più frequentati della città.

L’iniziativa, organizzata da Retake Bari, ha visto una mobilitazione concreta con la raccolta di oltre 12.000 mozziconi di sigaretta, oltre a decine di sacchi colmi di altri rifiuti abbandonati. Un risultato che testimonia la voglia di prendersi cura del proprio territorio e di promuovere un ambiente più sano e accogliente.

A dare ulteriore forza all’evento è stata la presenza attiva dell’Assessore all’Ambiente di Triggiano e di numerosi consiglieri e assessori della nuova giunta comunale, a sottolineare la volontà di un lavoro sinergico tra cittadini e amministrazione per il bene della comunità.

Particolarmente toccante è stata la partecipazione dei bambini, che con entusiasmo e curiosità hanno vissuto l’esperienza come un vero momento di educazione civica sul campo, imparando l’importanza della tutela dell’ambiente e del rispetto degli spazi pubblici.

La giornata si è conclusa con un momento di confronto amichevole tra volontari, amministratori e la Polizia Locale, in un dialogo costruttivo volto a progettare insieme il futuro della città, puntando sulla cura e la condivisione degli spazi comuni.

«Vedere cittadini, istituzioni e forze dell’ordine lavorare fianco a fianco è il segno di una comunità che crede nel valore dei luoghi che vive ogni giorno. Non vediamo l’ora di organizzare altri eventi, a Triggiano e non solo, per continuare insieme questo percorso», ha commentato con soddisfazione Annalisa Condurro, referente di Retake Bari.

Questo primo appuntamento rappresenta un importante punto di partenza per la nascita di un gruppo Retake stabile a Triggiano, che si impegnerà in azioni concrete di rigenerazione urbana e sensibilizzazione ambientale, per mantenere viva l’attenzione sul tema della sostenibilità e del rispetto del territorio.