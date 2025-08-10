“Dal Tramonto all’Alba”: pronta la Notte Bianca di Andrano, cuore pulsante del Salento

ANDRANO - Lunedì 11 agosto Andrano, suggestivo centro rivierasco del Salento leccese, si prepara ad accendere la sua prima Notte Bianca, un evento che promette di animare le vie e le piazze della città con un susseguirsi di spettacoli, musica, arte e tradizioni fino alle prime luci dell’alba.

La manifestazione, intitolata “Dal Tramonto all’Alba”, è una novità assoluta per il territorio ed è organizzata dalla Pro Loco di Andrano, insieme alle associazioni culturali “Il Ponte” e “Mediterranea”, con il sostegno delle realtà associative locali e il patrocinio del Comune.

Un ricco cartellone di eventi animerà fino al mattino di martedì 12 agosto numerose location nel centro storico, tra cui Piazza Castello, Piazza Unicef, Piazza Indipendenza, Piazza Maria Santissima delle Grazie, l’atrio del maniero Spinola-Caracciolo, oltre a vie e vicoli caratteristici della cittadina.

Tra i momenti musicali più attesi spicca il concerto in duo nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, che vedrà esibirsi il maestro Francesco Scarcella al pianoforte e il soprano Giuliana Musarò, un incontro d’arte e suggestioni nella cornice sacra del paese. Sempre la musica popolare avrà il suo spazio grazie allo spettacolo di canti tradizionali organizzato dall’associazione Auser in Piazzetta Saraceno.

Le note proseguiranno poi in Piazza Castello con le esibizioni di Toy Rebellion, seguiti da Essenzialmente Rino e dai live di Zero Time e Marco Strafella, per accompagnare il pubblico in un crescendo di energia e divertimento.

Piazza Indipendenza ospiterà invece un momento di profonda condivisione culturale con Il rito del tè, un appuntamento promosso dalla nutrita comunità marocchina di Andrano, che sarà affiancato da una mostra d’arte curata dal GUS – Gruppo Umana Solidarietà, per un dialogo interculturale fatto di simboli e colori.

Non mancheranno momenti dedicati allo sport e all’inclusione, con finestre informative e dimostrative sulle esperienze paralimpiche, con la presenza di atleti tesserati per la Federazione Italiana Tennis e Padel e la partecipazione speciale di Roberto Sodero, campione della Nazionale Italiana Calcio Amputati e orgoglio salentino.

La serata prevede anche la proiezione del docufilm “U sinnacu squasat – Furto di Sale” del regista Graziano Accoto, insieme a un momento teatrale dell’associazione Promozione Anziani e Giovani, accompagnato dalle note dal vivo di Michele Contaldo.

Non potevano mancare le danze: gli spettatori saranno conquistati dalla performance dei campioni del mondo di danze latino-americane Elisa De Belardini e Luigi Donadeo, insieme ai ballerini della New Aurora Dance, con ulteriori momenti di arte di strada, murales e spettacoli di fuoco che trasformeranno le strade in un palcoscenico a cielo aperto.

A completare la festa, i partecipanti potranno gustare le eccellenze del territorio visitando il Mercatino dell’Artigianato e gli angoli dedicati allo street food, alle birre artigianali, agli assaggi gastronomici tipici della tradizione locale, oltre a una selezione di gin e distillati pugliesi grazie a Juniperus.

Una notte lunga e vibrante, quella di Andrano, che dalla sera fino all’alba celebrerà cultura, musica, sport e sapori, regalando a residenti e visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente nel cuore del Salento.