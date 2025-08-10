San Vito dei Normanni e Carovigno: due incidenti stradali in poche ore, tre feriti

SAN VITO DEI NORMANNI - Due incidenti stradali si sono verificati tra la serata di sabato e la mattina di oggi nelle zone di San Vito dei Normanni e Carovigno, causando un totale di tre feriti.

Il primo sinistro è avvenuto poco dopo le 21:30 di sabato in via Giovanni Paisiello a San Vito dei Normanni. Qui, una Fiat 500 si è ribaltata su un lato dopo lo scontro con un altro veicolo. La conducente della Fiat, rimasta ferita, è stata prontamente soccorsa dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi intervenuti sul posto. La donna è stata successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale per le cure del caso.

Questa mattina, intorno alle 6:35, sempre i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SP35, in agro di Carovigno, per un altro incidente. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen Golf e un furgoncino a bordo del quale viaggiava una famiglia. Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi i conducenti, che sono stati trasferiti all’ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti e cure.

Le autorità hanno aperto le indagini per ricostruire la dinamica dei due incidenti e garantire la sicurezza sulle strade locali.