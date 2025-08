Grave esplosione a Corato: bambina di 11 anni e donna ferite in un incendio causato da una bombola del gas

CORATO – Una bambina di 11 anni in vacanza in Puglia e una donna di 42 anni, amica di famiglia, sono rimaste gravemente ferite a seguito di un’esplosione avvenuta in un’abitazione al piano terra di via San Vito, a Corato, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’incendio è stato causato dallo scoppio di una bombola contenente gas GPL.A innescare la deflagrazione potrebbe essere stata l’accensione della luce in cucina, dove la bombola si trovava. Dopo l’accensione della luce, un forte boato ha preceduto l’incendio che ha avvolto rapidamente l’appartamento.La bambina, di nazionalità svizzera, era in vacanza con i genitori, ospite della donna che abita nella casa. Entrambe sono state soccorse immediatamente e trasportate al Policlinico di Bari, dove sono state ricoverate in prognosi riservata e in serio pericolo di vita. La donna ha riportato ustioni estese su quasi tutto il corpo, con poche possibilità di recupero secondo i medici, mentre la piccola ha subito lesioni profonde sul 60% della superficie corporea.Lo stabile è stato posto sotto osservazione e dovrà essere messo in sicurezza nelle prossime ore. L’ufficio tecnico del Comune di Corato ha assicurato che le abitazioni al piano superiore non hanno subito danni strutturali.«Le persone rimaste ferite possano riprendersi quanto prima», ha dichiarato il sindaco di Corato, Corrado Debenedittis, esprimendo vicinanza alle famiglie coinvolte.Le indagini proseguono per accertare con precisione le cause dell’incidente, con i vigili del fuoco che hanno confermato la presenza di una bombola di GPL come origine dell’esplosione.