Corato, auto si ribalta nel sottopasso di via Trani: intervengono i Vigili del Fuoco

CORATO – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Corato, dove un’auto si è ribaltata nel sottopasso di via Trani. L’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, ha coinvolto una donna alla guida del veicolo, che ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro del sottopasso e ribaltandosi.Immediato l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco, allertata dai passanti accorsi sul posto. Alcuni cittadini, insieme al personale del 118, hanno contribuito a estrarre la conducente dall’abitacolo. Fortunatamente, la donna è rimasta solo lievemente contusa e non ha riportato gravi conseguenze.I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e il veicolo, completando l’intervento nell’arco di circa un’ora.L’incidente ha causato temporanei rallentamenti alla viabilità nella zona, ma la situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento delle autorità. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.