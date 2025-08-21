Grave incidente stradale a Taranto, ferito un uomo di 43 anni

TARANTO - Un grave incidente stradale si è verificato nel quartiere Paolo VI di Taranto, all’incrocio di viale Cannata, nei pressi della stazione dei Carabinieri.Nello scontro sono rimasti coinvolti una Fiat Bravo e uno scooter Gilera. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 43 anni, che dopo l’impatto è rimasto gravemente ferito.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato l’uomo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.La Polizia Locale ha raggiunto immediatamente il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto, ancora in fase di chiarimento.