Grave incidente stradale a Taranto, ferito un uomo di 43 anni
Nello scontro sono rimasti coinvolti una Fiat Bravo e uno scooter Gilera. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 43 anni, che dopo l’impatto è rimasto gravemente ferito.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato l’uomo d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
La Polizia Locale ha raggiunto immediatamente il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto, ancora in fase di chiarimento.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto