Grottaglie, l'8 e il 9 agosto il primo Festival della Ceramica

ph_Ciro Cafforio

Un evento inedito per celebrare l’arte figulina tra esposizioni, musica, spettacoli e laboratori

GROTTAGLIE – L’8 e il 9 agosto 2025, il Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie ospiterà la prima edizione del Festival della Ceramica, una manifestazione unica nel suo genere che unisce l’arte figulina, la creatività contemporanea, la cultura e le eccellenze enogastronomiche pugliesi.

Ideato e organizzato dall’APS Nura, con il patrocinio del Comune di Grottaglie, il Festival ha l’ambizione di trasformare l’intero quartiere storico in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo botteghe, artisti, associazioni e turisti in un’esperienza immersiva.

“Vogliamo valorizzare non solo la ceramica, ma l’anima del nostro territorio”, dichiara Sandra Santoro, presidente dell’Aps Nura.

ESPERIENZE, ARTE E TRADIZIONE

Il Festival sarà inaugurato venerdì 8 agosto alle ore 20 in via Francesco Crispi, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Le attività partiranno sin dal mattino con laboratori di ceramica aperti a tutte le età, comprese attività inclusive per persone con disabilità, e proseguiranno con esposizioni diffuse, musica dal vivo, spettacoli itineranti, degustazioni, visite guidate e installazioni luminose.

Tra le proposte culinarie, sarà disponibile un ticket da 13 euro per tre degustazioni di vino, taralli artigianali e un bicchiere in ceramica realizzato ad hoc da Rosaria Spagnulo.

ASTA DI BENEFICENZA E PERFORMANCE

Sabato 9 agosto alle 21.30, sulla Scalinata del Quartiere delle Ceramiche, si terrà una speciale asta di beneficenza in favore dell’associazione Vite da Colorare Onlus, con opere ispirate al tema “Echi del Passato”, battute dal performer Sandro Varvara.

Nel cartellone anche concerti e performance artistiche in sei location, tra cui:

Elena Costa, mimo e clown

Rosalba Santoro e Michelangelo Musci, cantastorie pugliesi

I Ritmo Retrò, swing anni ‘40/’50

Le3Corde, musica teatral-poetica

Francesco Greco & Ivan Romanazzi, suoni tra corda e arco

Melga, Tommaso Massarelli, Dario Nigro, Simone Rosato, tra jazz e contaminazioni mediterranee

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Parallelamente, la Pro Loco di Grottaglie organizzerà visite guidate nella Gravina “San Giorgio”, canyon naturale che abbraccia il Quartiere delle Ceramiche.

Il sindaco Ciro D’Alò ha sottolineato:

“Il festival non è una semplice cornice, ma è il quartiere stesso che diventa protagonista. Un ringraziamento speciale va agli artigiani che aprono le porte delle loro botteghe”.

UN FESTIVAL PER L’IDENTITÀ DI GROTTAGLIE

Gli assessori Vincenzo Quaranta, Raffaella Capriglia e Maria Anastasia hanno ribadito l’importanza dell’iniziativa per la promozione turistica e culturale di Grottaglie, “Città della Ceramica” dell’AiCC, con oltre 60 botteghe attive.

“Vogliamo che Grottaglie diventi sempre più un punto di riferimento per l’artigianato artistico e il design contemporaneo”, ha concluso Santoro.

📍 INFO E PRENOTAZIONI

🌐 www.festivaldellaceramicadigrottaglie.it

📲 Tel. 348 6641034

🎤 Ufficio stampa: Alessandro Salvatore – serviziogiornalisti@gmail.com