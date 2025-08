Stefania Dipierro in “RiFiFì Mille Bolle Blu – vol. 3” a La Conchiglia di Bisceglie: tributo raffinato a Mina tra jazz, soul e bossa nova

BISCEGLIE – La musica torna a risuonare sul mare di Bisceglie con due serate d’eccezione alla Conchiglia, tra onde sonore e tramonti mediterranei. Venerdì 8 agosto, a partire dalle 20:30, il palco vista mare ospiterà il terzo volume del progetto “Mille Bolle Blu”, firmato dalla magnetica voce di Stefania Dipierro, che reinterpreta l’universo musicale di Mina in chiave contemporanea, accompagnata da Piero Vincenti (piano elettrico e synth) e Fabio Accardi (batteria).

Un viaggio sonoro tra jazz, soul, bossa nova e canzone d’autore, che rifugge l’effetto nostalgia per costruire una narrazione personale, innovativa e profondamente autentica. Il progetto, parte del format RiFiFì on the Beach ideato da Enzo D’Argento, si fa atto d’amore verso una delle voci più iconiche della musica italiana, filtrata attraverso la sensibilità artistica e la visione internazionale di Dipierro.

Artista pugliese dalla carriera eclettica, con collaborazioni che spaziano da Nicola Conte a Fabrizio Bosso, Stefania Dipierro è stata definita da All About Jazz “la Sade brasiliana”, grazie a uno stile visionario e avanguardistico capace di attraversare generi e confini. “Mille Bolle Blu – vol. 3” si presenta come un concerto narrativo, dove ogni brano diventa una piccola scena, un ricordo condiviso, un’emozione vissuta.

Il 14 agosto cambia il ritmo: in consolle Maurizio Losciale

Per la vigilia di Ferragosto, il 14 agosto, La Conchiglia si trasformerà invece in una terrazza groove sotto le stelle, con il dj-set di Maurizio Losciale. Una selezione elegante e vibrante, tra classic house, funk e sonorità contemporanee, accompagnerà cena e aperitivo in terrazza con vista mare, offrendo un’esperienza multisensoriale tra musica, gusto e atmosfera.

Due serate, un unico scenario: la bellezza del mare come palcoscenico

La programmazione musicale della Conchiglia continua così a consolidarsi come una delle più interessanti del litorale pugliese, capace di coniugare ricerca musicale, qualità artistica e accoglienza mediterranea.

