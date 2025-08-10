Grottaglie, vasto incendio lungo la SP72: fiamme minacciano il centro abitato

GROTTAGLIE – Paura nel pomeriggio di domenica 10 agosto per un vasto incendio divampato a pochi chilometri dal centro abitato di Grottaglie, lungo la strada provinciale SP72. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione circostante, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, squadre di volontari della Protezione civile e mezzi aerei, tra cui un elicottero e un Canadair, impegnati in lanci ripetuti per contenere il fronte di fuoco.

Il sindaco Ciro D’Alò, attraverso un post sui social, ha rivolto un appello urgente ai cittadini: «Si raccomanda caldamente di tenere le finestre chiuse ed evitare di uscire di casa». Contestualmente, il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni di emergenza.

Le attività di spegnimento e bonifica proseguono senza sosta per scongiurare il rischio che le fiamme raggiungano abitazioni e aree sensibili.