Gallipoli in delirio: The Chemical Brothers infiammano il Parco Gondar con una notte epica di musica elettronica

GALLIPOLI – Una folla oceanica, un’energia incontenibile e un’atmosfera da capitale mondiale della musica elettronica. Così il Raffo Parco Gondar ha vissuto, sabato notte, una delle sue serate più memorabili con il ritorno in Salento dei leggendari. Il duo britannico, composto da Tom Rowlands ed Ed Simons, ha regalato oltre due ore di puro spettacolo sonoro e visivo, trasformando Gallipoli in una gigantesca cattedrale di luci, bassi e colori.

Un set travolgente

La scaletta, studiata al millimetro, ha intrecciato grandi classici e nuove produzioni, accompagnati da scenografie psichedeliche e un light design avvolgente. Dall’apertura immersa nei toni caldi del tramonto fino alle esplosioni ritmiche di We Are Nothing, Dynamite Edit BIP e al devastante remix di Hey Boy Hey Girl, ogni brano è stato una tappa di un viaggio sonoro in crescendo. Il momento più emozionale è arrivato con You’re All My Children Now, un mix di groove e introspezione, per poi chiudere con Star Guitar, Lack of Love Acid Edit e Swoon, illuminata dalle prime luci dell’alba.

Una line-up stellare

Ad arricchire la serata, artisti di calibro internazionale come Indira Paganotto, reduce da palchi come Coachella e Tomorrowland, che ha incantato con la sua psy-techno elegante e potente. Insieme a lei, Sam Paganini, Interactive Noise, Populous, Mundial e Skizzo hanno regalato sfumature sonore diverse, creando un’esperienza musicale senza confini. Il “Technobus”, trasformato in una discoteca itinerante, ha fatto vibrare anche le aree laterali del parco.

Il Parco Gondar, crocevia mondiale

Con il programma dell’Echoes Music & Art Festival 2025, il Parco Gondar si conferma epicentro della musica dal vivo in Italia e tappa obbligata per le star globali. Sette palchi tematici, un’offerta che unisce arte, sport e intrattenimento e una struttura unica nel suo genere hanno reso Gallipoli punto di incontro tra culture e generazioni.

Un pubblico internazionale

Tra i presenti, turisti provenienti da Canada, Corea del Sud, Nord Europa e America Latina hanno ballato fianco a fianco con i salentini, in un mosaico di accenti e sorrisi. L’apparizione a sorpresa di Luciana Littizzetto sul main stage ha strappato applausi e divertito il pubblico.

Una notte da ricordare

Suono impeccabile, luci sincronizzate e un’atmosfera elettrica hanno reso questa edizione dell’Echoes Music & Art Festival un successo totale. Gallipoli, ancora una volta, si è confermata capitale mondiale della musica elettronica.