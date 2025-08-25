Gruppo Fb “Mia Moglie”: psicologi Puglia denunciano violenza e invitano le donne a rivolgersi ai centri antiviolenza

Francesca Cafarella

BARI - Francesca Cafarella, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, commenta il caso del gruppo Facebook “Mia Moglie”, dove 32mila uomini condividevano foto intime delle proprie mogli senza consenso.

“Non si tratta di un semplice gruppo privato o di uno scherzo: è violenza. Emerge una cultura che considera il corpo delle donne come oggetto da possedere, esibire, controllare e umiliare. Mariti che credono di avere il diritto sul corpo della propria donna, mogli e madri ignare esposte a violenza e sofferenza, anche per i figli vittime di violenza assistita. Non sono episodi isolati, ma la manifestazione della cultura patriarcale ancora diffusa”.

La Commissione Pari Opportunità invita le donne coinvolte a rivolgersi, anche telefonicamente al 1522, ai centri antiviolenza pugliesi per ricevere sostegno e tutela gratuita.