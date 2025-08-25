Carl Orff Music Festival XIX Edizione: apertura il 29 agosto con “Il Carnevale degli Animali” di Saint-Saëns

PUTIGNANO - Venerdì 29 agosto alle ore 21 in Piazza Teatro a Putignano (BA) si aprirà la XIX edizione del “Carl Orff Music Festival” con l’esecuzione de “Il Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns. L’opera sarà eseguita da un ensemble di grandi firme composto dai solisti della sezione internazionale del festival, con coreografie della Compagnia di Danza EleinaD e danzatori acrobatici. L’ensemble include Maristella Curri alla voce, Vlatka Peljhan e Giuseppe Amatulli ai violini, Charles Humberto Armas alla viola, Jelena Ocic al violoncello, Francesca Perrone al contrabbasso, Alessandro Turi al flauto, Radovan Cavallin al clarinetto, Marco Mariano alle percussioni e Josè Gallardo e Federico Lavato al pianoforte. La serata sarà condotta da Giovanna De Crescenzo.

Il direttore artistico Vito Amatulli sottolinea che il concerto gratuito all’aperto vuole avvicinare anche un pubblico non esperto alla musica classica, scegliendo un’opera raffinata ma accessibile. Il festival, fondato in Puglia dal violoncellista Michael Flaksman, è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, con il sostegno del Comune di Putignano.

La rassegna proseguirà domenica 31 agosto alle ore 21 nel Chiostro del Palazzo Comunale con il giovanissimo quartetto Sextet Quartet, che ritirerà il premio “L’arte nelle tue mani”, una borsa di studio offerta dall’azienda Dolce Bontà, destinata ai giovani musicisti pugliesi distintisi per meriti artistici nella stagione appena conclusa.

Per informazioni: info@associazionecarlorff.it oppure +39 334 937 7483. Biglietti e abbonamenti per i concerti della sezione internazionale disponibili online su www.apuliatiket.it/carlorffmusic.