Fiorella Mannoia a Taranto: visita ai bambini del quartiere Tamburi e appello contro l’Ilva
TARANTO - Sabato sera, durante un concerto alle Cave di Fantiano di Grottaglie, Fiorella Mannoia ha dichiarato: “Anche quello che succede a Taranto e ai bambini di Taranto è una grandissima, grandissima ingiustizia”, mentre dal pubblico alcuni spettatori gridavano ‘basta Ilva’. Prima del concerto, l’artista si è recata in visita ai bambini del quartiere Tamburi, ospitata nel teatro parrocchiale della chiesa Angeli Custodi.
Il sacerdote, don Alessandro Argentiero, l’aveva invitata per ringraziarla dell’appello lanciato lo scorso anno con un videomessaggio a sostegno della raccolta fondi per la riqualificazione del nuovo campo sportivo parrocchiale, già colpito da ripetuti episodi di vandalismo.
Successivamente la Regione Puglia ha stanziato un contributo per i lavori, che inizieranno nelle prossime settimane. Mannoia è stata accolta dai bambini e dalle loro mamme con cartelloni colorati e frasi di benvenuto, sulle note della canzone “Che sia benedetta”, diventata l’inno del campo estivo della parrocchia.