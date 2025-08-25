Fiorella Mannoia a Taranto: visita ai bambini del quartiere Tamburi e appello contro l’Ilva





Il sacerdote, don Alessandro Argentiero, l’aveva invitata per ringraziarla dell’appello lanciato lo scorso anno con un videomessaggio a sostegno della raccolta fondi per la riqualificazione del nuovo campo sportivo parrocchiale, già colpito da ripetuti episodi di vandalismo.





Successivamente la Regione Puglia ha stanziato un contributo per i lavori, che inizieranno nelle prossime settimane. Mannoia è stata accolta dai bambini e dalle loro mamme con cartelloni colorati e frasi di benvenuto, sulle note della canzone “Che sia benedetta”, diventata l’inno del campo estivo della parrocchia.

TARANTO - Sabato sera, durante un concerto alle Cave di Fantiano di Grottaglie, Fiorella Mannoia ha dichiarato: “Anche quello che succede a Taranto e ai bambini di Taranto è una grandissima, grandissima ingiustizia”, mentre dal pubblico alcuni spettatori gridavano ‘basta Ilva’. Prima del concerto, l’artista si è recata in visita ai bambini del quartiere Tamburi, ospitata nel teatro parrocchiale della chiesa Angeli Custodi.