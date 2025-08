Gs23 Eventi porta Salemme a Trani con il suo “Ogni promessa è debito”

TRANI - Lunedì 4 agosto, in piazza Re Manfredi a Trani (Bt), l’agenzia Gs23 Eventi porterà in scena lo spettacolo “Ogni promessa è debito” scritta e interpretata da Vincenzo Salemme, artista poliedrico e inconfondibile, che incarna perfettamente la giusta combinazione tra tradizione comica napoletana con uno stile moderno e personale.In questo nuovo lavoro, che sta portando in tournée in tutta Italia, l’attore veste i panni di Benedetto Croce, pizzaiolo di Bacoli e vedovo, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia. Dopo un incidente in mare, Benedetto perde i sensi a causa di un colpo alla testa e, in uno slancio disperato, riesce a inviare un messaggio dalla radio di bordo: “Vi prego, se venite a salvarci faccio un voto a Sant’Anna e prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi.” Una barca raccoglie il suo appello e li salva, ma al risveglio Benedetto non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Tornato a casa, dovrà affrontare le domande dei figli, dei vicini e persino della banca: tutti reclamano diritti su quella promessa. Inizia così un’esilarante e imprevedibile corsa contro il tempo per cercare di capire come mantenere — o evitare — una promessa fatta in stato di incoscienza. Tra comicità, situazioni grottesche e dilemmi morali, Salemme conduce il pubblico in un viaggio divertente e profondo sul valore delle parole e dei voti solenni.“Ogni promessa è debito” rispecchia perfettamente lo stile del suo autore, capace di fondere comicità surreale, grottesco e riflessione sociale, con personaggi buffi ma profondamente umani. A seguito di un percorso artistico di circa cinquant’anni, Salemme è considerato l’erede moderno della tradizione comica napoletana, capace di far ridere con intelligenza e toccare corde profonde con leggerezza. Non a caso dopo il debutto nel 1976, con la compagnia di Tato Russo, l’anno successivo è entrato in quella di Eduardo De Filippo, con cui ha collaborato fino al 1984, proseguendo poi con Luca De Filippo fino al 1992. Da Eduardo ha appreso il rigore teatrale e la capacità di “italianizzare” il dialetto napoletano, rendendolo comprensibile e universale.Con il suo spettacolo ha il via la rassegna di eventi organizzati a Trani dall’agenzia Gs23 Eventi che proseguirà martedì 5 con il concerto di Sal Da Vinci (Piazza Re Manfredi), lunedì 25 agosto lo spettacolo di Stefano De Martino (piazzale Colonna) e domenica 7 settembre lo show di Mandrake (piazzale Colonna).I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.“Ogni promessa è debito” – Piazza Re Manfredi – Trani (Bt)Infoline: 3355798601Inizio concerto: 21.00