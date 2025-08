Andria, 70enne con Alzheimer cade nel canalone Ciappetta-Camaggio: salvato da Polizia Locale e Vigili del Fuoco

ANDRIA – Attimi di paura questa mattina ad Andria, dove un uomo di 70 anni, affetto da Alzheimer, è stato salvato dopo una rovinosa caduta nel canalone Ciappetta-Camaggio. L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando i familiari, non vedendolo più in casa, si sono accorti della sua scomparsa e hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe allontanato da casa senza essere notato, perdendo l’orientamento durante il tragitto. Dopo alcuni minuti di vagabondaggio, avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato nel dirupo.Scattate le ricerche, sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi la Polizia Locale di Andria e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato un’accurata perlustrazione della zona. Grazie al coordinamento tra i soccorritori, l’uomo è stato individuato e recuperato in sicurezza.A causa delle ferite riportate nella caduta, il 70enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria, dove si trova attualmente sotto osservazione medica. Le sue condizioni, sebbene serie, non sarebbero al momento considerate in pericolo di vita.L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della sorveglianza attiva per le persone affette da patologie neurodegenerative, che possono trovarsi in situazioni di grave pericolo anche a pochi metri da casa. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare un possibile esito tragico.