Guardia di Finanza di Bari scopre “boat e breakfast” irregolari: sanzioni per oltre 670mila euro

BARI - La Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari ha comminato sanzioni per un totale superiore a 670mila euro nell’ambito di un’operazione volta a verificare il corretto utilizzo delle imbarcazioni da diporto.

L’indagine ha accertato che alcune imbarcazioni venivano impiegate per finalità ricettivo-turistiche, nella modalità nota come “boat e breakfast”, consentendo ai proprietari di ottenere ingenti guadagni non dichiarati al fisco.

Nonostante queste attività siano pubblicizzate su numerosi siti internet dedicati, l’uso delle unità da diporto per “boat e breakfast” non è previsto tra gli utilizzi commerciali consentiti per tali imbarcazioni.

Durante le verifiche, i Finanzieri hanno individuato diversi italiani che offrivano alloggi di pregio a bordo delle proprie barche, promettendo agli ospiti esperienze esclusive e indimenticabili, in palese violazione della normativa vigente.