“Matthias, siamo con te, insieme in campo e nella vita”: il Bari si stringe attorno a Verreth dopo la tragedia

BARI - Ieri, alla ripresa degli allenamenti nell’antistadio, i giocatori del Bari e lo staff tecnico guidato dall’allenatore Fabio Caserta hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza al centrocampista belga Matthias Verreth, colpito da una dolorosa tragedia familiare: la perdita del figlio di un anno e mezzo.

Un grande striscione con la scritta “Matthias, siamo con te, insieme in campo e nella vita” è stato esposto per dimostrare il supporto dell’intera squadra e della società in un momento così difficile.

Il club aveva già interrotto il ritiro a Roccaraso il 27 luglio, appena appresa la notizia della scomparsa del piccolo Elliot, il figlio di Verreth.

Oggi a Hilvarenbeek, in Belgio, si terranno i funerali del bambino. Una delegazione del Bari sarà presente per accompagnare Matthias e la sua famiglia in questo momento di lutto, a testimonianza della vicinanza e dell’affetto della società verso uno dei suoi giocatori.