Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita al Parco degli Ipogei di Trinitapoli: “Un sito unico in Italia”

TRINITAPOLI – Una giornata di grande rilevanza per la cultura e la valorizzazione del patrimonio del Sud: sabato 2 agosto, il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha accolto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in visita ufficiale al Parco degli Ipogei, uno dei siti archeologici più suggestivi e significativi della Puglia.La visita, riservata ma intensa di contenuti, si è svolta alla presenza di una ristretta delegazione composta da tecnici e archeologi, che hanno accompagnato il Ministro alla scoperta della millenaria storia custodita nel cuore del territorio ofantino. Il Parco degli Ipogei rappresenta infatti una straordinaria testimonianza di insediamenti umani e pratiche rituali risalenti alla preistoria, e costituisce un unicum nel panorama nazionale.«Un sito unico nel suo genere in Italia – ha affermato il Ministro Giuli – che ha paragoni solo con alcuni luoghi della Sardegna. Una scoperta fondamentale che rende questo territorio molto più prezioso di quanto nel resto d’Italia si sappia. Per il Ministero della Cultura diventa quindi strategico valorizzare il racconto del contesto in cui è nato questo sito preistorico.»Non ha nascosto la propria soddisfazione il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, che ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: «Siamo onorati della presenza del Ministro, che ha voluto toccare con mano uno dei cuori pulsanti della nostra identità culturale. Il Parco degli Ipogei non è solo patrimonio storico, ma anche un simbolo della nostra visione di sviluppo territoriale, fondata sulla cultura, la memoria e l’educazione.»La visita ha rappresentato un momento di riflessione condivisa sulla necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni locali e centrali per tutelare e valorizzare i luoghi della memoria storica del Mezzogiorno, promuovendo percorsi comuni di crescita sostenibile e culturale.L’Assessore alla Cultura, Giovanni Landriscina, e l’intera Amministrazione Comunale hanno espresso profonda gratitudine per l’attenzione dimostrata dal Ministro Giuli, sottolineando come anche al di fuori degli schemi ufficiali, la cultura rappresenti un ponte di coesione e rilancio per i territori.Ufficio Comunicazione e Staff del Sindaco Comune di Trinitapoli