Nasce a Putignano il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle: Giuseppe Scaraggi eletto rappresentante

PUTIGNANO – È stato ufficialmente costituito nel pomeriggio di venerdì 1° agosto il nuovo Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle a Putignano. Un momento significativo per il M5S locale, che rafforza così la sua presenza sul territorio e apre a una partecipazione più attiva dei cittadini alla vita politica.A guidare il gruppo sarà Giuseppe Scaraggi, eletto rappresentante durante l’assemblea costitutiva, alla quale hanno preso parte anche la deputata Patty L’Abbate e Maria La Ghezza, consigliera comunale di Polignano a Mare e componente della Città Metropolitana di Bari.A darne notizia è stato il deputato Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S per la Puglia, che ha salutato con entusiasmo la nascita del nuovo gruppo: “Si tratta di un importante traguardo per il Movimento, che continua a crescere e rafforzare la propria presenza nei territori”.Il Gruppo Territoriale si propone come punto di riferimento per iscritti e simpatizzanti, con l’intento di favorire il dialogo diretto tra cittadini e istituzioni. “Gli iscritti possono aderire, partecipare agli incontri e proporre idee da portare all’attenzione delle istituzioni”, ha dichiarato Donno, sottolineando il valore di questa iniziativa per la comunità locale.Il parlamentare ha poi rivolto un ringraziamento speciale a Scaraggi e a tutti i componenti del gruppo per l’impegno dimostrato: “A loro vanno i migliori auguri di buon lavoro. La loro disponibilità e passione sono una risorsa fondamentale per il Movimento e per il territorio”.Con la costituzione del gruppo a Putignano, il M5S punta a radicarsi sempre di più nel tessuto cittadino, promuovendo una politica partecipata e vicina ai bisogni reali dei cittadini.