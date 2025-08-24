Serie B: il Bari cade 2-1 contro il Venezia al “Penzo”
La partita si accende subito: al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio con Bjarkason, che insacca di destro su assist di Busio. Al 15’ Partipilo sfiora il gol per il Venezia, mentre al 24’ viene annullata una rete dello stesso Bjarkason per fallo di Adorante su Vicari.
Al 26’ arriva il pareggio del Bari con Dorval, che gira di sinistro su cross di Braunoder. Ma al 42’ il Venezia torna avanti con Duncan, che calcia da circa 25 metri sorprendendo il portiere avversario.
Nel secondo tempo il Bari cerca di reagire: al 13’ Pagano colpisce la traversa, sfiorando il pareggio, mentre al 33’ Fila del Venezia va vicino alla terza rete.
Nel prossimo turno di Serie B, il Bari ospiterà il Monza domenica 31 agosto alle 21 al “San Nicola”.