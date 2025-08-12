Il weekend di San Lorenzo sfiora i 6 mila visitatori: un successo per i musei pugliesi

BARI - Quasi 6 mila persone hanno visitato i luoghi della cultura in Puglia durante il weekend di San Lorenzo, segnando un aumento significativo rispetto ai 4.700 visitatori dello scorso anno. L’evento conferma come la cultura continui a essere un motore fondamentale per l’attrattività del territorio, anche nei mesi estivi.

I tre monumenti principali che hanno registrato il maggior numero di presenze sono stati Castel del Monte, con oltre 2.500 visitatori in tre giorni (contro i 2.100 del 2024), il Castello Svevo di Bari che ha accolto 1.706 persone (contro 1.244 nel 2024) e il Museo e Castello di Manfredonia, che ha triplicato i visitatori passando da 100 a 500.

I dati positivi si riflettono anche nei numeri semestrali: nei primi sei mesi del 2025, i musei della Direzione Regionale Musei nazionali Puglia hanno registrato oltre 330.000 visitatori, un incremento di circa il 3% rispetto al 2024. La crescita si attesta tra l’8 e il 10% per molti siti, grazie anche alle numerose iniziative culturali messe in campo.

Tra i dati più rilevanti, spicca il boom del Museo archeologico di Canosa, con un incremento del 213% grazie alla mostra “Forme e colori dall’Italia preromana”, mentre il Parco Archeologico di Monte Sannace ha visto un aumento del 62%. Anche il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia registra una crescita del 23,5%, favorita dalla mostra “RiScoperte. Luci e ombre del collezionismo”.

«L’estate 2025 ci sta regalando grandi soddisfazioni – commenta l’architetto Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia – dietro ogni visitatore c’è l’impegno di tutto il personale, in particolare del servizio di vigilanza, che assicura sicurezza e accoglienza».

Il calendario estivo prosegue con aperture regolari e iniziative per tutto il Ferragosto, invitando cittadini e turisti a vivere la cultura pugliese in tutta la sua ricchezza.

Per informazioni aggiornate è possibile consultare il sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/evento/ferragosto-2025.