Imaginaria parte a Conversano: arte, musica, laboratori e cinema sotto le stelle

CONVERSANO – Con la mostra di Manuel Fior e la musica folk di Nino Gvilia si apre domenica 17 agosto a Conversano la nuova edizione di Imaginaria, il festival internazionale dedicato all’illustrazione e all’animazione. Due giorni intensi, tra arte, laboratori per ragazzi e proiezioni all’aperto, animeranno il Monastero di San Benedetto e la Chiesa di Santa Chiara.Alle 18, nella Chiesa di Santa Chiara, si inaugura “12 Copertine”, mostra a cura di Federico Cano Correa dedicata a Manuel Fior, autore di fumetti e illustratore di fama internazionale. L’esposizione resterà aperta fino al 24 agosto (ore 18-23, ingresso libero). La serata prosegue alle 22 nel Giardino dei Limoni con l’opening musicale di Nino Gvilia, alter ego di Giulia Deval, che porterà sul palco il suo folk minimalista accompagnata dall’ensemble che ha realizzato il doppio album Nicole / Overwhelmed by the Unexplained.Alle 17.30 doppio appuntamento per i più giovani: nel Giardino dei Limoni “Girovagando – Perché la vita non è una linea retta”, laboratorio di disegno con Alessandro Frisina e Francesca Quatraro (11-13 anni, su prenotazione), e nella Sala Conferenze il laboratorio di cinema d’animazione di Domenico Bombini, già sold-out, che porterà alla realizzazione di un cortometraggio proiettato durante le premiazioni della sezione Kids.Dalle 20, nella Chiesa del Monastero di San Benedetto, spazio alle proiezioni della rete internazionale FAN – Festival Animation Network, con cortometraggi provenienti dal Portogallo. Alle 21, nel Giardino dei Limoni, la Children’s Short Film Competition (ingresso 3 €), seguita alle 22 dalla retrospettiva dedicata a Michel Ocelot con il celebre Kirikù e la strega Karabà. Parallelamente, nel Chiostro Romanico (ore 21.30, ingresso 5 €), le competizioni Graduation Short Film, Animated Music Video e Main Competition porteranno sullo schermo corti da tutto il mondo.