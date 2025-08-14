Carovigno, dal 20 al 31 agosto la mostra 'Luce Interiore' con le opere di Giuseppe Colucci al castello Dentice di Frasso



Proseguono gli eventi culturali nella città di Carovigno: da mercoledì 20 agosto e fino a domenica 31 agosto, presso il Castello Dentice di Frasso, si terrà la mostra dal titolo "Luce Interiore" a cura di Maria Conserva Colucci e con le opere di Giuseppe Colucci (nato ad Ostuni il 19 febbraio 1960 e deceduto a Carovigno il 20 agosto 2024). La mostra è patrocinata dal Comune di Carovigno. Il vernissage si terrà mercoledì 20 agosto 2025 alle ore 20:00.





Per quel che riguarda Giuseppe Colucci, è un sofisticato messaggero di seducenti fiabe pittoriche, molto convincente nel mettere in scena singolari rappresentazioni di corpi femminili nudi. Sono presenze che si rivelano all'interno di un territorio astratto, fuori dal tempo e dalla storia; sono preludi di un'armonia corporea di delicata allusività onirica. Giuseppe Colucci è soprattutto un abile autore nell'esaltare la nudità attraverso un sensuale gioco di luci intermittenti. Con il valore aggiunto di vuoti e pieni, e sfruttando un chiaroscuro di indubbio valore estetico, Colucci riesce a esaltare le superfici dell'epidermide, varcando la soglia di un simbolismo surreale, che annuncia nuove e infinite possibilità sperimentali.





Questi gli orari di apertura: dal martedì al venerdì (9:30-12:30 e 18:00-22:00); sabato e domenica (10:00-13:00 e 18:00-21:00). L'ingresso è libero.