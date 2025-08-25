“In Wine Festival” 2025: due giorni di gusto e territorio sul lungomare di Giovinazzo

– Il 30 e 31 agosto 2025 il lungomare R. Messere si vestirà di profumi, sapori e colori per la nuova edizione di, l’evento che unisce le migliori etichette vinicole a esperienze di degustazione, musica e intrattenimento.

L’appuntamento, ormai tra i più attesi dell’estate pugliese, offrirà al pubblico un percorso sensoriale tra calici al tramonto, food experience, incontri con produttori e sommelier. Due giornate all’insegna della convivialità e della scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Anteprima a Molfetta

Il festival sarà preceduto da una serata inaugurale giovedì 29 agosto presso “WHAO – Italian Food and Design” (Via dei Portuali 12, Outlet Puglia Village – Molfetta). Un evento esclusivo che unirà design, gusto e convivialità, facendo da anteprima al ricco programma giovinazzese.

Cultura, passione e territorio

“In Wine Festival” non è solo degustazione, ma un invito a vivere il vino come espressione di cultura, identità e passione, in un contesto che valorizza le tradizioni locali e il turismo esperienziale.

Info utili

L’ingresso al festival è libero.

Per info e prevendita ticket: 328 9425524.